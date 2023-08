(Di giovedì 24 agosto 2023) L’mento deiconsei«rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione deiemergenti e in via di sviluppo», ha detto nel corso della conferenza stampa finale il presidente cinese Xi Jinping

Ilrappresenta circa il 40% della popolazione mondiale e contribuisce per oltre un quarto al Pil globale . Presenti a Johannesbrug, dove si svolge il summit, all'annuncio di Ramaphosa, ...Sono i sei paesi che entreranno a far parte deidal gennaio 2024. Annuncio parzialmente a ... Il tema dell'allargamento delera in cima all'agenda, soprattutto quella di Cina e Russia. Ma i ...... strumenti di pagamento e piattaforme e di riferire agli stessi leadernel prossimo vertice": ...conclusivo del summit di Johannesburg circa la dibattuta questione di una valuta comune del, ...

Il blocco Brics si allarga ad altri 6 Paesi (tra cui Argentina, Arabia Saudita e Iran) Il Sole 24 ORE

Si allarga il gruppo dei Brics, composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, con l'ingresso di altri sei Paesi. "Abbiamo deciso di invitare la ...Dal primo gennaio 2024 i Brics si allargano e avranno sei nuovi membri effettivi. Si tratta di Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti ...