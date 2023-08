I vandali del Vasari sono 11 tedeschi La provocazione di Senaldi | Scholz farà come la Meloni a Valona?

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 agosto 2023) C’è voluta appena mezza giornata, e alla fine li hanno beccati. Idel Corridoioano hanno nome e cognome:undici turisti, ripresi proprio dalle telecamere, uno dei quali, condotto in commissariato per l’identificazione ufficiale indossava ancora la maglietta indossata durante il raid. Una brigata di undici teppisti identificati anche per l’acronimo DKS1860, squadra di calcio del loro Paese, militante in terza lega. E ora ci si augura che per loro, stanati in poche ore, si attuino le sanzioni ribadite ieri dal ministro Sangiuliano, tornato a parlare –già per gli eco-– di inflessibilità. Tolleranza zero. E risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine. Individuati idel Corridoioano: è un ...