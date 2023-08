I parassiti e la fuffa – Nemanex

Leggi su butac

(Di giovedì 24 agosto 2023) Era da tanto che non ci chiedevate notizie di prodotti antiparassitari per l’uomo, ma nel weekend scorso è arrivata una segnalazione che non potevamo evitare di trattare. Il magico prodotto di oggi è:è il nome del nuovo integratore in gocce naturali sviluppato con una formula vegan, in grado di supportare l’organismo nel suo naturale processo di disintossicazione e pulizia dai. Esistono video, siti, tonnellate di materiali online che riportano sempre le stesse informazioni:è un integratore che può fare miracoli per aiutarvi a disintossicarvi e pulire il vostro corpo dai. Tra i tanti modi sfruttati per spingere la gente a comperare il prodotto c’è anche il solito sistema di realizzare pagine web che imitano altri siti per darsi un’autorevolezza che non hanno nemmeno lontanamente: Un ...