I nemici di Putin morti | avvelenati o imprigionati | la fine di chi si oppone allo Zar

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'ultimo in ordine di tempo è lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo del gruppo della Wagner Yevgney Prigozhin. Così la catena di omicidi e "suicidi" in...

Il dubbio sorge perché il capo dei mercenari non ha mai attaccato o criticato direttamente, ... Il capo dei Wagner è infatti pieno die con i suoi 62 anni ha forse preferito mettere fine, a ...... la profezia di Bellingcat: "Morto entro 6 mesi" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Morti, avvelenati o in carcere, che fine hanno fatto idiSono numerosi i ...... Vladimirha licenziato Sergey Surovikin, comandante in capo delle forze aerospaziali russe e vicinissimo alla compagnia di Evgenij Prigozhin. L'ex cuoco dello zar aveva molti, ...

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia.Soprattutto su Telegram un'azione coordinata per escludere l'atto premeditato e la vendetta di Putin. Readovka e Wargonzo, profili "arruolati" da ...