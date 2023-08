I nemici di Putin morti | avvelenati o imprigionati | la fine di chi si oppone allo Zar

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'ultimo in ordine di tempo è lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo del gruppo della Wagner Yevgney Prigozhin. Così la catena di omicidi e "suicidi" in...

La fine deidiUna morte violenta toccò anche a Boris Nemtsov , ex vice primo ministro, ucciso a 55 anni nel 2015 con un colpo di pistola mentre camminava su un ponte di Mosca proprio ...Il dubbio sorge perché il capo dei mercenari non ha mai attaccato o criticato direttamente, ... Il capo dei Wagner è infatti pieno die con i suoi 62 anni ha forse preferito mettere fine, a ...... la profezia di Bellingcat: "Morto entro 6 mesi" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Morti, avvelenati o in carcere, che fine hanno fatto idiSono numerosi i ...

L'ultimo in ordine di tempo è lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo del gruppo della Wagner Yevgney Prigozhin. Così la catena di omicidi e "suicidi" ...Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia.