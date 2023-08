(Di giovedì 24 agosto 2023) Morì misteriosamente annegato il 13 giugno 1886 Salito sul trono dinel 1864 alla morte del padre Massimiliano II, Luigi II detto, nato a Monaco il 25, fu deposto nel 1886 avendo dato segni di squilibrio mentale e per le spese folli sostenute per allestire le opere di Wagner e costruire i castelli di Neueschwanstein ed Herrenchiesme. Morì misteriosamente annegato il 13 giugno 1886. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I fatti del giorno di oggi 25 agosto 1845: nasce Ludwig di Baviera Adnkronos

