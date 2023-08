I consumi tornano a salire | Confcommercio | “Si supereranno livelli pre-covid”

Lo afferma Confcommercio in base a un'analisi suidelle famiglie degli ultimi 30 anni. A spingere isoprattutto telefonini e prodotti tecnologici.A spingere iè infatti l'aumento della spesa per viaggi, vacanze e alberghi che cresce del 23,6% rispetto all'anno scorso. In rialzo del 9,7% anche la spesa per servizi ricreativi e culturali,...ROMA " Se nel 2023 gli italiani torneranno finalmente a recuperare i livelli di spesa pre - Covid, con un lieve aumento (21.083 euro pro capite contro i 20.914 del 2019, calcola Confcommercio), sono ...

Nel 2007, la spesa di una famiglia italiana per mangiare, nel complesso, era di 5.311 euro. Poi un calo continuo ed importante, che l’ha portata, nel 2023 a 4.852 uro. Con la diminuzione della spesa p ...Arrivano soprattutto dal settore immobiliare, ma ci sono anche ragioni molto più profonde, come la demografia e la fiducia della popolazione ...