I capi chiave hanno un mood riconoscibile perché sono pensati per le diverse occasioni Ecco cosa compreremo questo autunno

Leggi su amica

(Di giovedì 24 agosto 2023) Come ogni anno, rici al ritorno dalle vacanze: un intero armadio pieno di vestiti e niente da metterti (cit.). Se siete tra coloro che stanno già spulciando le nuove collezioni in attesa di avere già i proprimust have dell’ci con uno degli appuntamenti fissi della stagione. È stata rivelata la collezione H&M Studioinverno 2023 2024, e i presupposti per fare un po’ di shopping come si deve citutti. Lanciate nel 2013, sviluppate da un team di designer interno nell’atelier di Stoccolma, le collezioni in edizione limitata vengono presentate due volte all’anno. Da questa stagione H&M Studio comprenderà più collezioni con diversi drop per stagione. Non solo: questa collezione segna i 10 anni di H&M Studio. Auguri! H&M Studio ...