I Brics raddoppiano | nuove tensioni con i turchi di Cipro | gli incendi in Grecia rubano ossigeno all’Europa | cos’è successo oggi nel mondo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il gruppo delle economie emergenti non occidentali raddoppia i membri, gliboschivi inminacciano la capitale e bruciano foreste essenziali per l'Europa,trae Nazioni Unite: ecco le cinque notizie del giorno. InsideOver.

Ecco perché iscelgono di accogliere Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran e Emirati Arabi Uniti come nuovi membri The post I: ecco chi saranno i nuovi membri dell'organizzazione appeared first on ...Altro che sconcertati per la morte violenta di Prigozhin . I, anzi di più, con l'ingresso nel "club" di sei nuovi membri, molti dei quali di gran peso: Iran, Argentina, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti . Si aggiungono a ...Inoltre, il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che il suo Paese ha sempre creduto che l'aggiunta di nuovi membri "rafforzerà ulteriormente icome organizzazione". "Ciò rafforzerà ...

Dal vertice di Johannesburg arriva l’annuncio dell’ingresso anche di Argentina, Egitto, Etiopia ed Emirati arabi uniti. Ora peseranno per il 36% del Pil ...