I BRICS accolgono sei sei membri

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ihanno annunciato i nuovi sei: Argentina, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Etiopia. I sei paesi hanno apprezzato l’invito e sperano in una “grande” cooperazione. I nuovi: chi sono? Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato l’adesione di sei nuovia partire dal 1° gennaio 2024 nel

si allargano, eall'interno sei nuovi membri effettivi, ovvero Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ad annunciarlo il presidente sudafricano Cyril ...I governi del Medio Oriente generalmentecon favore le partnership con Pechino perché ... La richiesta dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain di unirsi al gruppo...si allargano, eall'interno sei nuovi membri effettivi, ovvero Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ad annunciarlo il presidente sudafricano Cyril ...

I Brics accolgono altri 6 Paesi dal 2024 FashionNetwork.com IT

I Brics visti da Putin e Xi Che cosa hanno detto Putin e Xi al vertice dei Brics in Sudafrica Brics uniti contro l’Occidente Ridurre la dipendenza dal dollaro, porsi come blocco di potere antagonista ...Il blocco Brics delle economie emergenti si amplia con l'ingresso di altri sei Paesi. L'annuncio durante il summit in corso a Johannesburg ...