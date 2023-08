(Di giovedì 24 agosto 2023)silanella prima partita del Pool C valida per i Campionatidisufemminile, raggruppamento che determina i posizionamenti dal quinto all’ottavo posto. La partita è infatti finita con ilfinale di 1-1, con due reti arrivate nel giro di due minuti. Sono comunque le azzurre le prime ad andare in vantaggio, sfruttando al 26? una bella azione, partita dal nulla, concretizzata da Emilia Munitis. Ma la gioia dura pochissimi attimi. Appena un minuto dopo infatti le scozzesi pareggiano subito i conti, ripristinando gli equilibri con Costello, abile a infilare la pallina nell’angolo basso a sinistra dopo un corto, sviluppo con cui le nostre avversarie si sono rese più volte ...

Ennesima sconfitta per la Nazionale italiana femminile disu, che deve arrendersi all 'Olanda campione uscite, brava ad imporsi con un netto 5 - 0. Dopo un primo quarto di studio concluso sullo 0 - 0, le orange alzano il ritmo indirizzando ...Genova. Sono stati redatti dalla FIH i gironi dei campionati italiani a squadre die diindoor, per la stagione 2023/2024.Seconda sconfitta in altrettanti incontri per l'Italia agli Europei femminili 2023 disu, in corso di svolgimento a Moenchengladbach in Germania. Le Azzurre sono state battute 2 - 0 dalla Spagna, che si è imposta grazie alla doppietta di Alejandra Torres - Quevedo. Un ...

Hockey prato, Europei 2023: Italia e Scozia si dividono la posta. Tra le due compagini il risultato è 1-1 OA Sport

Quest’epilogo era sicuramente quello più scontato. Forse ci si sarebbe aspettato (magari utopisticamente) qualche prestazione migliore: termina il girone preliminare agli Europei di hockey su prato ...La stagione 2023/24 dell'Hockey Prato Città del Tricolore inizierà il 23 settembre con la Coppa Italia. Il Tricolore, lo scorso anno, raggiunse le Final Four di Bra e proverà a fare il bis.