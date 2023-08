Ho sentito Jessica Morlacchi e | clamoroso Memo Remigi | cambia tutto

(Di giovedì 24 agosto 2023) In un'intervista al settimanale Mio,torna a parlare della sua esclusione dalla Rai e da "Oggi è un altro giorno" per una palpatina beccata dalle telecamere della Rai. "Conci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti – ha rivelatoal periodico Mio – Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso", ha affermato il cantante. E ancora: "Ho fatto quel gesto in grande sintonia conperché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto". Il cantante, va ricordato, si è scusato più ...

In una recente intervista rilasciata al noto magazine Mio, Memo Remigi si è lasciato andare in un ampio resoconto della sua carriera televisiva e dei rapporti con i colleghi. Molti ricorderanno l'epis ...A quasi un anno dalla polemica che lo ha visto protagonista a causa del “palpeggiamento” alla collega, il cantante è tornato a parlare dei loro rapporti.