Hermoso chiede “punizioni esemplari” per Rubiales E in Spagna vogliono le dimissioni

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Jenni, la giocatrice della nazionale spagnola protagonista – suo malgrado – del bacio molesto dopo la vittoria del Mondiale di calcio femminile, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda. Ma andiamo per grandi: durante la premiazione delle calciatrici spagnole, Luis, presidente della federazione iberica, ha baciato la calciatrice in bocca. Poco dopo laha parlato di “gesto non gradito” e ha ammesso di non avere alcun legame sentimentale con. Quindi le polemiche inma non solo. Nelle scorse ore la giocatrice ha deciso di dire la sua con un comunicato: “Il mio sindacato FUTPRO, in coordinamento con la mia agenzia TMJ, ha il compito di difendere i miei interessi e di essere gli interlocutori su questa faccenda. Dalla nostra associazione chiediamo alla RFEF di ...