Harmony Korine | Terrence Malick ha scritto una sceneggiatura per me

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il registaha rivelato che pensa di aver chiuso con i film 'normali' e l'unica eccezione potrebbe essere uno script firmato daha svelato chehaper lui unae il progetto potrebbe riportarlo alla regia di un "film normale". Il filmmaker, dopo il flop di Beach Bum - Una vita in fumo, ha infatti ammesso di aver perso l'interesse nei confronti del cinema "tradizionale". Uno script firmato daIl regista, che presenterà a Venezia 2023 il progetto Aggro Dr1ft, ha spiegato a GQ: "Ho semplicemente perso l'interesse per i film normali. Ho pensato: 'C'è qualcosa di diverso. Quella è realmente diventata l'ossessione. Ho ...

Il programma di Venezia 2023 include anche il misterioso Aggro Drift, attesissimo nuovo film del regista di culto Harmony Korine, che a quanto pare ne ha combinata un'altra delle sue.