Halle Berry divorzia da Olivier Martinez | lei deve pagare 8mila dollari al mese

(Di giovedì 24 agosto 2023) Leggi Ancheè una provocante sirena e il web impazzisce per quel bikini dai tagli osé I soldi per il figlio, oltre ai soldi mensili, dovràanche 'le spese per la scuola ...

Leggi Ancheè una provocante sirena e il web impazzisce per quel bikini dai tagli osé I soldi per il figlio, oltre ai soldi mensili, dovrà pagare anche 'le spese per la scuola privata, le ..., finalizzato il divorzio da Olivier Martinez: lei deve pagare 8mila dollari al mese per il figlio L'attrice si farà carico delle "spese per la scuola privata, le uniformi scolastiche e il ...Se già sono in - credibili queste storie, lo sono ancora di più i loro interpreti: Elizabeth Banks,, Gerard Butler, Richard Gere, Hugh Jackman, Chloë Grace Moretz, Chris Pratt, Emma Stone,...

Halle Berry, finalizzato il divorzio da Olivier Martinez Io Donna

Halle Berry, oltre ai soldi mensili, dovrà pagare anche "le spese per la scuola privata, le uniformi scolastiche e il materiale scolastico" del figlio. Il pagamento verrà effettuato direttamente alla ...D opo 8 anni di battaglie legali, Halle Berry e Olivier Martinez (ex terzo marito) hanno finalizzato il divorzio. Che è costato caro all’attrice 57enne. Secondo quanto infatti rivela PageSix, dovrà ...