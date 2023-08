“Ha un futuro a Sanremo". L’affondo di Renzi su Schlein

Per concludere il siparietto, Renzi consiglia la strada che secondo lui Schlein dovrebbe seguire: 'Secondo me ha un, in Parlamento un po' meno', scherza, ma non troppo. 'Ha suonato ...... il noto cantante nel rivedere il suo esordio acon il brano La siepe. Una canzone che parlava proprio della sua terra e della necessità di partire per costruire unmigliore. 'Vinsi il ...Non manca la visione dei giovanissimi con gIANMARIA , vincitore diGiovani 2022 e Maninni, ... un altro cantautore pugliese, Lamacchia , in arrangiamenti, dai suoni votati al, che ...

Renzi: "Schlein ha un futuro a Sanremo, non in Parlamento dove ... Il Riformista

Secondo me ha un futuro a Sanremo, in Parlamento un po' meno", ha affondato il colpo Renzi, indicando a Schlein una via per il futuro che non sia la politica. Anche perché difficilmente riuscirà a ...Il solito Matteo Renzi, sarcastico e pungente quanto basta. Con il nuovo Partito Democratico targato Elly Schlein non scorre buon sangue e, durante ...