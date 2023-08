Guida al Bologna 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 9° Chi in più: Sam Beukema, Dan Ndoye, Oussama El Azzouzi, Giovanni Fabbian, Jesper Karlsson. Chi in meno: Denso Kasius, Jerdy Schouten, Gary Medel, Roberto Soriano, Nicola Sansone, Marko Arnautovic. Una statistica interessante della scorsa stagione: Solo il Milan ha provato più azioni di pressing e gegenpressing delnello scorso campionato. Formazione tipo: 4-3-3; Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Ferguson, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. Certe stagioni passano con la velocità con cui appassisce un fiore d’orchidea. Lasciano i loro boccioli a terra e cercano di trascorrere senza lasciare traccia nella nostra memoria. Stagioni che si susseguono veloci, così uguali che a distinguerle si fa fatica, se non per qualche buona annata di un giocatore, o per una vittoria o una sconfitta che non ...