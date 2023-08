Alcuni soldati ucraini sono sbarcati questa mattina in Crimea. Un'operazione speciale condotta dall'intelligence e dalla Marina militare di Kiev si è svolta nei pressi della penisola di Tarkhankut, ...Con l'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022, lo chef di Putin diventa uno dei protagonisti della. In primavera Prigozhin si fa fotografare in mimetica, nel Donbass. Mettendo in ......Mar Nero" "Non ci stancheremo - ha proseguito la premier - di lavorare per porre fine allae ... "SottovalutammoMosca su Crimea" "L'annessione illegale della Crimea nel 2014 da parte della ...

Guerra, blitz dell'esercito ucraino in Crimea: perdite tra i russi TGLA7

Gli ucraini per la controffensiva e per colpire la capitale russa, gli invasori per distruggere i depositi di grano sul Mar Nero. Caccia alle tecnologie più avanzate: saranno il segreto per avere la m ...Agenzia in Occidente non si era compreso appieno la portata di quanto stava accadendo o, forse, si era sperato che potesse fermarsi lì la pulsione imperialista di Mosca. Abbiamo sbagliato, ed è dovero ...