Guarascio | “Meloni applica l’austerità Ma chiede meno rigore all’Ue”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Negli ultimi giorni diversi esponenti di governo hanno richiamato il timore di un ritorno del vecchio Patto di stabilità. Dario, professore di Politica economica dell’Università Sapienza di Roma, crede sia un rischio concreto? “È difficile fare previsioni, ma dato il grado di profondità che la discussione ha assunto è difficile che non ci siano modifiche. E le prospettive a me sembra che siano negative. L’impressione è che l’Ue continui a contorcersi nelle sue vecchie contraddizioni e il rischio concreto è di uno scenario con regole restrittive e una riduzione significativa del margine di manovra fiscale, soprattutto per Paesi con debito elevato come l’Italia. Il ritorno tout court alle vecchie regole rappresenterebbe uno shock negativo importante, che rirebbe un taglio consistente della spesa o un incremento delle entrate fiscali che ...