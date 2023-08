Grottaminarda | un giorno dedicato allo sport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’attesa è finita: domenica 27 agosto alle ore 17,30 si inaugura presso il Parco “Frank Zappa” un nuovo punto di riferimento per gliivi di. Si tratta dell’Area Fitness all’aperto, (Finanziamento del Dipartimento delloPNRR – III linea di intervento – Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “ed Inclusione Sociale”), del Bocciodromo e del campetto da Street Basket. Per l’occasione il Delegato, Michele Spinapolice, e l’intera Amministrazione comunale hanno deciso di istituire il premio “Atleta dell’anno” per rendere merito a persone che si sono distinte nelloe nel sociale. Saranno 10 i riconoscimenti attribuiti, nel particolare a 5 atleti, 4 tra allenatori e presidenti ed ad un uomo che ha ...

