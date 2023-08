Grecia | turista italiano incredulo mostra lo scontrino | Ho pagato 700€ per una giornata al mare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 24 agosto 2023) Laè uno dei paesi europei più belli in assoluto. Non a caso, è tra le mete turistiche preferite a livello mondiale nei mesi estivi. Tuttavia, in alcune località abbondano le trappole per turisti. Unè arrivato a pagare 711€ per unaal. L'estate sta finendo. Per chi può permettersi di prendere le ferie a settembre, tuttavia, resta un altro mese in cui le temperature saranno abbastanza gradevoli per trascorrere ore intere in spiaggia e in. La, ad esempio, gode di un clima temperato almeno fino alla prima decade di ottobre. Certamente il picco di turisti si registra da fine giugno a fine agosto, specialmente in località rinomate come Myknos, Santorini e Zante. Proprio Myknos è finita, per l'ennesima volta, al centro di ...