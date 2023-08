(Di giovedì 24 agosto 2023) Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati ad affrontare, per il, gliscoppiati in. Uno dei fronti più impegnativi rimane quello sul monte Parnete (Parnitha ...

Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati ad affrontare, per il sesto giorno consecutivo, gli incendi scoppiati in. Uno dei fronti più impegnativi rimane quello sul monte Parnete (Parnitha in greco), circa 20 chilometri a nord di Atene, dove l'incendio ha preso nuovamente vigore nella notte e sta ...I Ghetonia si sono esibiti in Italia e all'estero, partecipando a festival e rassegne in, ... Incon la scuola e la sua famiglia. I domestici di casa lo chiamano "signorino", e a lui non va ...La musica di Ethnos parla di diritti umani, di libertà, dial razzismo, di contaminazioni e ... Villa Vannucchi 21:00 Concerto di Ayom (Angola, Brasile,, Italia) Venerdì 8 settembre Torre ...

Grecia, lotta con incendi per sesto giorno consecutivo Agenzia ANSA

Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati ad affrontare, per il sesto giorno consecutivo, gli incendi scoppiati in Grecia. (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...