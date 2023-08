(Di giovedì 24 agosto 2023) Gli incendi inhanno distruttoe terreni ad Archarnes, alladi. I vigili del fuoco greci stanno lavorando per i roghi incontrollati per il sesto giorno. Due giorni fa ...

Due giorni fa i vigili del fuoco hanno trovato i corpi carbonizzati di 18 migranti nella foresta di Dadia, nel nord - est della, vicino al confine con la Turchia. 24 agosto 2023... per il sesto giorno consecutivo, gli incendi scoppiati in. Uno dei fronti più impegnativi ... dove ledi un incendio scoppiato lo scorso sabato formano un fronte lungo ormai 15 chilometri.... in, è anche un cimitero. Un luogo in cui sono morti carbonizzati 18 migranti, tra cui 2 bambini, uccisi dagli incendi che da giorni divampano nella zona. I loro corpi, anneriti dalle, ...

Grecia in fiamme, auto e case distrutte nella periferia di Atene QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, 24 ago. (askanews) - Gli incendi in Grecia hanno distrutto auto, case e terreni ad Archarnes, alla periferia di Atene. I vigili del fuoco greci stanno lavorando per i roghi incontrollati per i ...Roma, 24 ago - Il WWF si unisce al drammatico cordoglio per la tragedia che ha visto morire tra le fiamme 18 migranti ed è costretto ancora una volta a constatare come il destino delle persone sia int ...