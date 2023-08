Grande Fratello emergono nuovi dettagli | attore escluso e provini estenuanti? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 agosto 2023)e una star della fiction Beautifuldal cast? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezionela nuova ed ottava edizione prenderà il via da lunedì 11 settembre. Il conduttore Alfonso Signorini sarà affiancato da due donne in studio, l’unica opinionista Cesara Buonamici e poi, Rebecca Staffelli è stata confermata come inviata social. Nelle ultime ore una nuova indiscrezione ha spiazzato tutti i fan del noto reality show di Canale 5 che attendono con ansia di scoprire il cast dell’ottava edizione. Alfonso Signorini da lunedì 11 settembre terrà compagnia gli italiani con una fresca e genuina edizione. Leggi anche –> Edoardo Donnamaria replica ad un tweet di Nikita ...