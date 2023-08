(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Game over. Le vacanze di Giorgiafiniscono. La premier sta infatti perrsispil resort in Vd’Itria dove ha sornato per poco più di una decina di giorni con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra e far rientro nella Capitale. Giànon è escluso un possibile blitz della premier a Palazzo Chigi -chesi tingerà di giallo e di blu in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina-, dove è a lavoro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: i due, che hanno contatti continui e costanti, dovrebbero vedersi in giornata. I lavori delriprenderanno, con il primo Consiglio dei ministri dopo ...

Governo: oggi Meloni lascia Puglia, lunedì Cdm alle 17 Il Tirreno

