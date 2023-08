ha già avvertito ilche "la prossima legge di bilancio deve avere al centro gli investimenti sulla sanità. Inutile tagliare pochi euro di tasse e poi lasciare le famiglie sole, sempre ...... domenica sarà ospite a Ceglie Messapica, in Puglia, per un evento con vari esponenti del. ... Movimento 5 Stelle; Cateno De Luca, Leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina; Carlo, ..., immaginando per se' il ruolo degli azionisti del dopoguerra che avevano l'ambizione di guidare le forze popolari ritenendole immature per il, preferisce ritagliarsi un ruolo da ...

Governo: Calenda, 'sono oppositore di Meloni ma ho simpatia per sua storia personale' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ho una simpatia per la sua storia personale. Il problema però è sempre lo stesso: nessuno di questi hai mai gestito nulla nella vita, neanche il chiosco di un bar". Così Carlo Calenda a 'Gli incontri ...Roberto Vannacci, il generale autore del libro “Il mondo al contrario” con posizione omofobe e razziste che sta scatenando il dibattito in Italia e che gli è costato il posto al vertice dell’Istituto ...