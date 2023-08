Google ottempera al Digital Service Act | “Continueremo a dialogare con le autorità di regolamentazione”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 24 agosto 2023)applica la nuova normativa europea a favore di una ulteriore trasparenza sulla piattaforma «Da tempo siamo allineati con gli obiettivi generali del Dsa e abbiamo dedicato risorse significative per adeguare i nostri programmi ai suoi requisiti specifici». Cosìche con una nota informa sulla strada intrapresa per garantire ancora più trasparenza nei vari processi che riguardano la società. Con la nuova normativa europea, ilAct, è stato di fatto chiesto ai maggiori player della tecnologia maggiore trasparenza sulle loro piattaforme. «Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per le potenziali conseguenze indesiderate, come il rischio di rendere più facile per i malintenzionati abusare dei nostri servizi fornendo troppe informazioni sul nostro approccio di applicazione – continua ...