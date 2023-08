Golf | Pga Tour Championship 2023 | montepremi e prize money | quanto guadagna il vincitore

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ile ildel, l’evento finale del PGA2022/che assegna il titolo di campione della FedEx Cup. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario delmondiale, a cui partecipano solo i migliori 30 della stagione al termine del BMW, ultimo evento Playoff che dà vita al taglio da 70 a 30 partecipanti. La formula del torneo è molto particolare, visto che i giocatori inizieranno ilcon una classifica frutto delle posizioni della FedEx Cup. Ecco quindi che Scottie Scheffler sarà il più avvantaggiato di tutti partendo da -10, due colpi in meno rispetto a Viktor Hovland e tre in meno ...

Golf, PGA Tour: Viktor Hovland da sogno! Rimonta folle e vittoria al BMW Championship 2023 OA Sport

Francesco Molinari, Edoardo Molinari e Renato Paratore in campo nel D+D Real Czech Masters (24-27 agosto), torneo che riveste particolare importanza in chiave Ryder Cup essendo il penultimo che assegn ...Si chiude la parabola del PGA Tour per la stagione 2022-2023. Il Tour Championship, a cui accedono i migliori 30 dei playoff della FedEx Cup, va in scena all'East Lake Golf Club di Atlanta, che nella ...