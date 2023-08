Gol e giocate | guarda il meglio di Azmoun

Sardar Azmoun è l'attaccante che andrà a rinforzare il reparto offensivo della Roma. Ecco il suo meglio nella Russian Premier ...Scopri le miglioridi Kenan Yildiz con la maglia della Juventus nel Campionato Primavera 1 2022 - 23. Nato in Germania ma con presenze nella Turchia U21, Yildiz ha impressionato dopo il trasferimento dall'......non è avere in rosa un attaccante che ha chiuso una stagione con 'zero' nella casella dei, ... ma il gioco espresso dai padroni di casa nella prima mezz'ora, guidati dallee dai movimenti ...

«'O muntone» sul cannoniere, la gioia di noi ragazzi per il gol Corriere

Icardi protagonista oggi in Molde-Galatasaray, partita di andata degli spareggi di Champions League: gol e assist per il definitivo 2-3 al 93'. Nel post partita del match… Leggi ...C’è un dato che più di ogni altro, nella passata stagione, ha reso particolarmente facile il percorso della Fiorentina in Conference League ed è quello legato ai ...