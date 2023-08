Glee | cast riunito per scioperare con gli attori hollywoodiani e spunta un omaggio a Naya Rivera

Fotogallery -, reunion... di solidarietà 24/08/23 Fotogallery -, reunion... di solidarietà 24/08/23 Melissa Satta e Matteo Berrettini, l'amore e le accuse riguardo la sfortuna 23/08/23 Fotogallery - L'ex 'Bona sorte' Francesca Brambilla è incinta 22/08/23 ...La Disney ha anche annunciato ilvocale, con Mykal - Michelle Harris nel ruolo di Ariel, Taye Diggs in quello di Re Tritone, Amber Riley () in quello di Ursula e Gracen Newton in quello dell'...Per quanto invece concerne il, i bravi attori a far parte della serie sono diversi: Bobby Luhnow,Dianna Agron (una delle stelle di),Lilith Curiel, e anche Tenoch Huerta ( Black Panther: ...

Glee cast riunito per sciopero e spunta un omaggio a Naya Rivera TGCOM

Il cast di "Glee" si è riunito per scioperare insieme ad attori e sceneggiatori hollywoodiani e su un cartello è spuntato un omaggio a Naya Rivera. Heather Morris, che nella serie tv ha vestito i pann ...Reunion per il cast di Glee! Gli attori si ritrovano durante lo sciopero per manifestare insieme: Heather Morris omaggia Naya Rivera ...