Giulia Salemi in fuga da un insetto | Pierpaolo la riprende | il video diventa virale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) La influencer diverte tutti sui social con il suo ultimoPretelli lae il filmatoinda un. Non è una gag, ma può essere il titolo di unche ha trovato ampio spazio sui social in queste ore. La influencer persiana è stata infatti immortalata in un divertentepostato daPretelli su Instagram in queste ore. Nel filmato si vede la stessadarsela a gambe dopo aver fatto la spiacevole conoscenza di unha voluto crea un meme grazie alla reazione della fidanzata e ha scritto: “Quando entri in un locale e incontri il tuo ex“. Nel ...