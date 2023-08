Giornata Mondiale della Barba | i 5 consigli di Barberino’s

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Lamaschile, simbolo di virilità e stile, è diventata negli ultimi anni un elemento imprescindibile nel look di molti uomini; dalle passerelle ai red carpet, le diverse interpretazioni dihanno conquistato l’attenzione e l’ammirazione di molti. Tuttavia, la gestione e la cura di unaimpeccabile non è priva di sfide. Come i capelli, anche laè soggetta a una serie di problematiche, dalle irritazioni cutanee alla secchezza, dalla caduta stagionale alla crescita lenta. In vista, che si celebra ogni primo sabato di settembre,, la rinomata catena di barbershop, ha sviluppato una guida completa per comprendere, prevenire e trattare gli inestetismi più ...