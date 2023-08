Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli manca il tris di medaglie ai Mondiali per mezzo decimo Varfolomeev poker!

(Di giovedì 24 agosto 2023)l’appuntamento con una nuova medaglia per appenaai2023 di. La fuoriclasse marchigiana era impegnata sulla pedana di Valencia (Siviglia) nella Finale di Specialità con il nastro, ma purtroppo è incappata in un errore proprio nelle battute iniziali dell’esercizio. La Campionessa del Mondo all-around si è fermata a 31.050 (14.900 il D Score, 7.900 per l’esecuzione, 8.250 per il pannello artistico), chiudendo al quarto posto in scia alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.100). La 19enne sperava di salire nuovamente sul podio dopo i due argenti portati a casa ieri tra cerchio e palla, ma la missione è fallita al termine di una giornata in cui è scivolata al terzo posto nelle qualificazioni del ...

Seconda giornata dei Mondiali di, in corso alla Fiera di Valencia, in Spagna. In programma gli altri due attrezzi individuali, clavette e nastro. Ed è in quest'ultimo che le azzurre, inserite nel gruppo B, sono ...L'azzurra Milena Baldassarri ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ai Mondiali diin corso a Valencia. L'atleta romagnola ha ottenuto il 15/o posto nella qualificazione dell'all around, ottenendo così una delle carte olimpiche non nominali in palio. Sarà la ...In quel di Valencia , arriva una grandissima notizia per tutto il mondo dellache potranno contare anche su Milena Baldassarri alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta della Nazionale Italiana è stata bravissima nella gara dei Mondiali che, chiudendo ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli ci riprova. Ultime finali di specialità in serata OA Sport

Sofia Raffaeli, doppio argento ieri al cerchio e alla palla, ha chiuso al quarto posto la finale del nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica a Valencia. La medaglia d'oro è stata vinta dalla tedesca ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...