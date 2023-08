Giappone | ' un medico suicida dopo 200 ore di straordinari'

Le autorità ispettive del lavoro inhanno confermato che undi 26 anni è morto suicida un anno fa a causa dello stress dovuto al superlavoro, in particolare a oltre 200 ore di straordinari fatte in un mese. A rivelarlo ...Le autorità ispettive del lavoro inhanno confermato che undi 26 anni è morto suicida un anno fa a causa dello stress dovuto al superlavoro, in particolare oltre 200 ore di straordinari fatte in un mese. A rivelarlo ...... che ha attribuito il suicidio del giovanealle condizioni di lavoro nell'ospedale di Kobe, ... Il superlavoro inSecondo il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, il...

Giappone, medico suicida dopo oltre 200 ore di straordinari TGCOM

Il gesto estremo riconosciuto dalle autorità ispettive nipponiche come una morte da superlavoro. Nel paese del Sol Levante è un fenomeno chiamato "karoshi". Non si tratta di un episodio isolato ...Un anno dopo la scomparsa del 26enne la famiglia, ha voluto portare alla luce il caso drammatico per denunciare il superlavoro nella sanità giapponese ...