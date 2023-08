visto da una grande scrittrice come Veronica Tomassini, che su MOW attraverso la rubrica 'Deinfluencer', con gli occhi di chi è abituato a concentrarsi su altre profondità (della ...: 69.500 dollari per un post su Instagram Suo padre, alla fine degli anni sessanta, ha fondato la IMA (Industria Macchine Automatiche S. P. A.) una multinazionale che vale più di 20 ...La giovane è molto conosciuta anche per avere un forte legame di amicizia con. Sta lavorando nella moda ed è riuscita a farsi conoscere sempre di più. Le voci che collegano Ginevra ...

Gianluca Vacchi, colazione in dolce compagnia della figlia Blu. I fan notano un dettaglio leggo.it

Gianluca Vacchi (56 anni) e Sharon Fonseca (26 anni) si stanno godendo le loro vacanze estive insieme alla loro piccola Blu Jerusalema che tra poco compirà 3 anni. La bimba è ...VENEZIA LIDO - Qualcosa sta cambiando al Lido. E in meglio. L'apertura (o la riapertura) di alcuni locali affacciati sul mare sta avviando il lento risveglio dell'isola come centro della ...