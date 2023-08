Genoa | sondaggi in casa Atalanta per l'esterno | piace Hateboer ma non solo

Il colpo in attacco dei blucerchiati potrebbe essere l'attuale centravanti del, chiuso in ... però, la Samp pare l'unica al momento ad essere andata oltre iavanzando una proposta ...Mattia Aramu è sulla lista dei partenti del. Secondo TMW c'è un forte interesse per il ... Il giocatore piace anche all'Hellas Verona e al Cagliari, che hanno effettuato deicon la ...Dopo idelle scorse settimane con la Fiorentina ora i dirigenti rossoblù starebbero ... La punta ivoriana, passata in viola nell'estate 2020 dopo aver debuttato in Serie A proprio con il, ...

Sondaggio: quali sono i tre migliori e i tre peggiori rossoblù in ... Pianetagenoa1893.net

La caccia del Genoa a un esterno destro da regalare ad Alberto Gilardino passa anche dalle parti di Bergamo. Nelle scorse ore gli uomini mercato del Grifone hanno bussato a casa Atalanta per chiedere ...La Sampdoria fa sul serio per Massimo Coda. Il colpo in attacco dei blucerchiati potrebbe essere l'attuale centravanti del Genoa, chiuso in rossoblù dall'arrivo di Mateo Retegui. Quella doriana sarebb ...