Genoa | Gudmundsson sospeso dall’Islanda | accusato di reati sessuali

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’attaccante del, Albert, è statoin via cautelare dalla nazionale dell’Islanda. Il motivo risiede in una denuncia pervenuta alla Polizia con l’accusa nei confronti dell’esterno del Grifone di. Come riferisce l’Ansa, il quotidiano islandese DV scrive apertamente di presunta violenza sessuale e ha intervistato la presidentessa della Ksi, Vanda Sigurgeirsdóttir: “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia persu un membro della nazionale”. Il giocatore ha parlato con la dirigenza rossoblu respingendo qualsiasi accusa addebitata. SportFace.

