GdS – Roma su Zapata | la trattativa con l’Atalanta

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 agosto 2023) 2023-08-22 10:30:21 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: C’è ancora differenza tra la richiesta della Dea e l’offerta giallorossa per il centravanti: il punto sullaUno ha ripreso finalmente a segnare, cosa che non gli succedeva da ben 34 partite di campionato. L’altro può arrivare da un momento all’altro, anche se poi ci sono ancora parecchie cose da sistemare. Ma oramai sembra che la coppia possa essere proprio quella, Belotti e, anche se i tempi non sono destinati ad essere brevi. L’attacco della terzadi Mourinho alla fine però poggerà sulle loro spalle, a meno di clamorosi colpi di scena. Perché i due gol (e potevano essere tre con quello annullato per mezzo piede in fuorigioco) segnati dal Gallo alla Salernitana hanno rasserenato assai. E perché a ...