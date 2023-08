GAZZETTA – Napoli | con Garcia stop al magnifico palleggio | gioco verticale e lanci per le punte

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ildicambia stile rispetto a Spalletti: menoe più verticalizzazioni per sfruttare la velocità di Osimhen e Kvaratskhelia. CALCIO. Ildi Rudicambierà parzialmente stile dirispetto all’era Spalletti. Lo scrive Ladello Sport, analizzando le prime indicazioni arrivate nell’amichevole col Frosinone. Ci sarà menofine a se stesso e più ricerca della verticalità, con improvvise verticalizzazioni per cogliere di sorpresa le difese avversarie. In questo modo si sfrutterà al meglio la velocità di Osimhen e Kvaratskhelia, letali quando hanno spazi da attaccare. Anche le conclusioni da fuori area saranno maggiormente incentivate, con giocatori come Zielinski e Raspadori ...