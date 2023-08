Gamescom 2023 | i videogiochi annunciati a Colonia

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – L’evento Opening Night Live ospitato all’interno dellaha mostrato aggiornamenti suiin uscita più attesi e alcune novità di rilievo annunciate per la prima volta. Nonostante la defezione di Sony e Nintendo, la convention tedesca è rimasto l’ultimo grande evento in occidente dedicato al mondo del gaming, specialmente dopo la cancellazione dell’E3 di Los Angeles. Ecco una carrellata sui titoli, o dei quali è stato mostrato un aggiornamento di rilievo o nuovi video. Starfield (Xbox e PC) Il 6 settembre segnerà l’atteso arrivo dell’esclusiva Xbox più attesa, Starfield, che è stato protagonista di un nuovo trailer live action. L’attesa è alle stelle per questo titolo GdR ambientato nello Spazio, prima IP originale di Bethesda da anni. Il ...

Durante la, Samsung ha rivelato che anche i televisori leggermente più vecchi avranno accesso agli stessi servizi di cloud gaming inclusi nel Gaming Hub. Parliamo nello specifico degli ...Durante il secondo giorno della, gli ospiti hanno ricevuto una bella sorpresa: durante la presentazione di Starfield è stato mostrato un primissimo teaser trailer della nuova serie TV di Fallout , che arriverà ...Laè stata il palcoscenico prescelto da Asus ROG per presentare la sua nuova linea di prodotti, tra cui senza dubbio spicca anche il primo monitor QD - OLED 4K da gaming da 32 pollici . In ...

GamesCom 2023: tutti i trailer della ricca serata di apertura HDblog

Direttamente dalla Gamescom di Colonia, Riot Forge e Tequila Works hanno mostrato un uovo video anteprima di Song of Nunu: A League of Legends Story, un'avventura incentrata sulla narrazione con ...Song of Nunu: A League of Legends Story, ecco un nuovo trailer | Il video è stato pubblicato in occasione della Gamescom 2023.