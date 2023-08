Galline in Fuga 2 | al London Film Festival la presentazione della nuova pellicola

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo più di vent’anni di assenza, sta per arrivare al BFIin2, sequel del fortunatod’animazione Gli anni 2000 sono stati un periodo d’oro per idi animazione. Proprio in quegli anni sono nate pellicole che hanno fatto la storia e che ancora oggi vengono ricordate. Tra queste non possiamo non citarein, lungometraggio realizzato con la tecnica di stop-motion, diretto da Peter Lord e Nick Park. Il cartone animato trasportava lo spettatore in un allevamento intensivo di, dove i poveri animali erano costretti a deporre uova tutto il giorno, sotto le grinfie di spietati allevatori, fino alla decisione di tentare la. Il ...

