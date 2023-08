Gabri Veiga preferisce l’Arabia Saudita al Napoli | Toni Kroos | “Imbarazzante”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nienteper, che ha preferito andare in Arabia. A un passo dal passaggio in azzurro, è arrivato l’ok dall’Al Ahli, che ha messo sul piatto un contratto decisamente più oneroso per convincere il forte giocatore spagnolo. Un’operazione che fa storcere il naso a molti, tra questi anche uno dei centrocampisti più forti degli ultimi quindici anni,, che sotto il post su Instagram in cui si annunciava l’imminente buona riuscita dell’operazione, ha lasciato un laconico: “”. Nel suo nuovo clubtroverà i difensori ex Serie A Ibanez e Demiral, ma anche Franck Kessié e il tridente offensivo composto da Mahrez, Firmino e Saint-Maximin. SportFace.

