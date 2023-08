Gabri Veiga-Napoli | retroscena a sorpresa | c’entra l’agente

(Di giovedì 24 agosto 2023) Arriva l’ennesimo colpo di scena nella trattativa, con i motivi del dietrofront dello spagnolo che potrebbero esser stati rivelati. Si avvicina inesorabilmente il ritorno delfra le mura amiche in Serie A, con gli azzurri che ritroveranno il Maradona dopo la festa Scudetto dello scorso 4 giugno. Ospite d’onore dell’impianto di Fuorigrotta, il Sassuolo di Dionisi, che fungerà da primo avversario casalingo dei partenopei. Gli stessi partenopei reduci dal secco 1-3 di Frosinone, e di conseguenza volenterosi di dare continuità ai 3 punti conquistati nel Lazio. Iniziano dunque le prime speculazioni in merito alla gara, fra possibili formazioni titolari con annesse voci sul rientro di Kvaratskhelia. Ciò che è sicuro è però che a tale incontro non prenderà parte...

Calciomercato Napoli - Intervenuto sul canale YouTube di SosFanta, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha ricostruito la telenovelafino ad arrivare al colpo di scena finale: "È stato uno dei casi più importanti dell'estate. A prescindere da Napoli e del Celta Vigo farà la storia perché è la prima volta che un ...(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Sfumatosi ferma il mercato del Napoli a centrocampo Così sostiene Luca Marchetti a Sky Sport. L'esperto di calciomercato dice che "il Napoli non ...Come un fulmine a ciel sereno è poi spuntata negli scorsi giorni una clamorosa trattativa per, uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo, di proprietà del Celta ...

Napoli, salta Gabri Veiga: va all'Al Ahli - Sportmediaset Sport Mediaset

Di Simone Golia Lo spagnolo Gabri Veiga, 21 anni e 11 gol nell’ultima Liga, ha detto no al Napoli per i soldi dell’Arabia Il Napoli lo ha trattato dall’inizio del mercato… Leggi ...Di Maria ha svelato di aver resistito alle offerte dall’Arabia Saudita e ha spiegato la sua decisione di tornare al Benfica dopo tredici anni ...