Gabri Veiga in Arabia | l’Al-Ahli batte il Napoli | siamo tutti Tony Kroos

(Di giovedì 24 agosto 2023) In un campo da calcio, in 11 contro 11, allo stato attuale non ci sarebbe storia: il, con ogni probabilità, riuscirebbe agevolmente a superare. E al suo pari, ogni formazione del campionato arabo. Ma poi c’è il mercato, quello che da tre mesi pare proprietà esclusiva dell’, che ha preso l’Europa come un L'articolo proviene da Il Difforme.

1 Pini Zahavi, procuratore di, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo , ha parlato in merito al mancato accordo col Napoli e alla decisione di dire sì all'Arabia Saudita: 'Il Napoli non ha voluto pagare la clausola ...Alla fine il Napoli è stato beffato . Il centrocampista del Celta Vigo ,, da tempo nel mirino del club azzurro, andrà a giocare nel campionato arabo con l' Al Ahli . Molto attiva l' Inter , che cede al Marsiglia Joaquin Correa e incassa nel frattempo il ...'Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di. L'accordo con l'Al Ahli non è ancora chiuso, ma continuiamo a parlare' . Tuona così Pini Zahavi, agente di, al 'El Partidazo de Cope', spiegando il voltafaccia al Napoli da ...

Il centrocampista del Real Madrid non ha apprezzato la scelta del giovane talento e lo ha tranquillamente esternato sui social DanViti Gabri Veiga è ormai un giocatore dell'Al Ahli…