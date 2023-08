Gabri Veiga | clamoroso | l' Al Ahli prova a beffare De Laurentiis

Clamoroso colpo di scena nel mercato del . Il club partenopeo era vicinissimo all'acquisto didal Celta Vigo , ma l'inserimento dell' Al - Ahli ha fatto sfumare tutto sul più bello. Il ..., l'...Questa l'analisi che fa l'edizione odierna di Repubblica Napoli, che col nome diormai quasi sfumato traccia un piano B con una soluzione interna: CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...105 Il Napoli sembrava oramai avercelo in pugno , fino a cinque giorni fa si attendeva solo l'arrivo in Italia dicon l'accordo tra azzurri e Celta Vigo che era stato trovato. C'è stato però qualche intoppo che ha fatto prima rimandare le visite mediche programmate tra domenica e lunedì, per poi ...

Napoli, accordo col Celta Viga per Gabri Veiga. Adesso manca l'ultimo sì - Sportmediaset Sport Mediaset

Proprio quando sembrava che si stesse chiarendo la situazione di Gabri Veiga, col Napoli che aveva convinto il Celta Vigo a pagare la mediazione di 1,3 milioni all'agente Pini Zahavi, si ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...