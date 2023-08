Gabri Veiga all'Al-Ahli | Benitez | 'La sua vita ora cambierà in meglio'

Toni Kroos, centrocampista e bandiera del Real Madrid, ha commentato il passaggio del giovane centrocampistaall'Al - Ahli Toni Kroos, centrocampista e bandiera del Real Madrid, ha commentato il passaggio del giovane centrocampistaall'Al - Ahli. Il 21enne, come riportato dal ...Il calciatore del Real Madrid ha affidato ad un commento sui social la propria opinione su una delle telenovele di questa estateAncheha scelto l'Arabia. Il calciatore del Celta Vigo, come confermato anche dall'allenatore Rafa Benitez, non andrà al Napoli. Ha scelto l'Al - Ahli, ambizioso club saudita che ha messo sul ...Riguardo al trasferimento diin Arabia, il tecnico italiano ha dichiarato: " L'Arabia Saudita offre più soldi del calcio europeo, è un dato di fatto. Su quello che sta succedendo, ognuno ...

Napoli, salta Gabri Veiga: va all'Al Ahli - Sportmediaset Sport Mediaset

Rafa Benitez, tecnico del Celta Vigo, ha parlato dell'affare Gabri Veiga all'Al Ahli: "La vita del calciatore cambierà in meglio. Vista l'età potrà tornare a giocare in campionati più competitivi, anc ...Calciomercato SSC Napoli - "Gabri Veiga all'Al-Ahli", la reazione è davvero sorprendente, in diretta radio in Spagna durante El Partidazo De Cope: "Sto impazzendo", ripetono in studio. La sorpresa ie ...