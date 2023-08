Furto con “spaccata” a sala scommesse di Aversa | 19enne arrestato dalla Polizia

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 24 agosto 2023). Ladi Stato di Caserta ha tratto in arresto in flagranza di reato di tentatoaggravato un, di origini bosniache, domiciliato presso un campo nomadi della provincia di Napoli. In particolare, nella notte di mercoledì scorso, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. diè intervenuta in quella via Buonarroti, dove una guardia giurata aveva notato un grosso foro praticato sulla parete esterna di una, da cui riusciva ad intravedere le sagome di alcuni individui travisati da passamontagna. L’equipaggio della Volante allertato giungeva immediatamente sul posto, fornendo ausilio alla guardia giurata, che nel frattempo aveva bloccato uno dei soggetti. Sul posto venivano rinvenuti e sequestrati strumenti di ...