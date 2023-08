Fukushima | scorie nucleari in acqua Pechino sospende l’importazioni di tutti i prodotti ittici dal Giappone

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’Amministrazione generale delle dogane della Cina (Gac) ha annunciato oggi che la prima potenzia asiaticara’ tutte le importazioni didal, in risposta all’avvio del controverso processo di scarico dell’decontaminata dinell’Oceano Pacifico, intrapresa oggi da Tokyo. Il dipartimento per la sicurezza delle importazioni ed esportazioni alimentari della Gac ha accusato ildi aver intrapreso una iniziativa unilaterale ignorando i forti dubbi e l’opposizione internazionale. Secondo l’Amministrazione delle dogane, il blocco delle importazioni didalrispetta le leggi e i regolamenti nazionali cinesi e le disposizioni dell’Accordo ...

Giappone, giovedì inizia lo sversamento in mare delle acque di Fukushima

