Fukushima | rilascio in mare dell’acqua radioattiva | quali rischi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nella giornata odierna in Giappone, condizioni meteo permettendo, prendono il via le operazioni per ildi raffreddamento proveniente dalla centrale elettrica di. Questa centrale è stata colpita nel 2011 da uno dei più gravi disastri nucleari mai verificatisi nel mondo. Nonostante l’opposizione dei pescatori locali e le proteste sollevate dalla Cina, che ha già vietato l’importazione di prodotti alimentari provenienti da diverse prefetture giapponesi, l’annuncio è stato dato dal primo ministro Fumio Kishida. IlcontrollatodiIl Giappone continua a garantire la sicurezza del progressivoindella grande quantità di acqua accumulata presso la centrale nucleare, che corrisponde a ...