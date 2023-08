Fukushima | proteste in Corea del Sud per le acque radioattive in mare

La centrale nucleare diDaiichi ha iniziato a rilasciare il primo lotto di acqua contaminata nell'Oceano Pacifico. ... ha scatenato ledei Paesi vicini e dei pescatori che temono una ...I sudcoreani sollevano striscioni e manifestano contro lo scarico nell'oceano delle acque reflue dalla centrale danneggiata diin Giappone. 24 agosto 2023...cisterne dello stabilimento, devastato dal disastro nucleare del marzo 2011. Una decisione che sta avendo e avrà ripercussioni economiche importanti, la quale ha già provocato le...

Il rilascio delle acque di raffreddamento dell'impianto, radioattive ma trattate e diluite, è stato approvato dall'Aiea e dagli esperti del settore, ma non si placano le proteste di pescatori locali e ...